У Маріуполі волонтери виявили 40 тонн гнилих овочів із української гуманітарної допомоги (фото)

У Маріуполі на складі концентрації гуманітарної допомоги на території ринку "Азовський" волонтери виявили 40 тонн гнилих овочів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав місцевий активіст Петро Андрющенко, передає Українська правда.

За його словами, овочі лежали на складі близько трьох тижнів. На мішках зазначено, що це – гуманітарна допомога від української влади. Вони надійшли по лінії розподілу Донецької ОДА та Донецької управління МНС.

"На овочах явні ознаки гниття, пліснява, потоки і стійкий запах гнилі. 40 тонн овочів. Більше половини вже не придатні до вживання. При нас викинули в сміття дві палети продуктів. Кілька сімей залишились голодними", – написав він.

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"Відповідь від представника МНС проста. Не було команди з області. Всі знали – і обласний начальник МНС і губернатор. Але ніхто не давав розпорядження на видачу", – додав Андрющенко.

Волонтер додав, що разом з колегами влаштував скандал і пригрозив притягнути ЗМІ, внаслідок чого протягом 15 хвилин було отримано дозвіл на видачу продуктів через соціальні служби постраждалим від обстрілів передмість міста і Східного протягом двох днів.