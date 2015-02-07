Макаревич написав пісню-звернення до росіян: "Ну що ти забув у цьому Криму?"
20:51, 07 лютого 2015Суспільство
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Раніше Макаревич співав про те, як його цькують за підтримку України
Макаревич написав пісню "Розмова із співвітчизниками" / Фото УНИАН
Російський музикант Андрій Макаревич представив нову антивоєнну пісню "Розмова з співвітчизниками", в якій запитує: "Ну чого тобі, брате, бракувало?".
Як повідомляє Tablo ID, відео знято 6 лютого в офісі телекомпанії "Смак".
Раніше Макаревич співав про те, як його цькують за підтримку України.
Музикант почав засуджувати політику Путіна після анексії Криму. Пізніше він виступив у Святогорську перед дітьми-біженцями з Донбасу.
Наразі регулярно скасовуються концерти рокера на території Росії. А один із депутатів Держдуми РФ взагалі закликав позбавити Макаревича усіх звань і нагород.
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