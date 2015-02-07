Макаревич написав пісню-звернення до росіян: "Ну що ти забув у цьому Криму?"

Російський музикант Андрій Макаревич представив нову антивоєнну пісню "Розмова з співвітчизниками", в якій запитує: "Ну чого тобі, брате, бракувало?".

Як повідомляє Tablo ID, відео знято 6 лютого в офісі телекомпанії "Смак".

Раніше Макаревич співав про те, як його цькують за підтримку України.

Музикант почав засуджувати політику Путіна після анексії Криму. Пізніше він виступив у Святогорську перед дітьми-біженцями з Донбасу.