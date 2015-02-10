Савченко запропонувала провести слідчий експеримент, щоб довести свою невинність
Українська льотчиця Надія Савченко запропонувала провести слідчий експеримент на місці загибелі російських журналістів, щоб довести свою невинність.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила у Басманному суді Москви після вимоги слідства і прокуратури продовжити термін її затримання.
"Я абсолютно не згодна з обвинуваченнями... Я не вбивала і не наводила на російських журналістів, я навіть не могла їх бачити. Якщо вам потрібно це з'ясувати - поїхали в Україну, проводити слідчий експеримент", - сказала Савченко.
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"Станете у точку, де стояла я, подивіться, де був блокпост, якого я навіть не бачила. Щоб зняти координати, потрібно перебувати як мінімум на місці блокпоста або хоча б його візуально бачити, щоб приблизно прикинути", - додала вона.
Крім того, вона наголосила, що на момент загибелі російських журналістів уже годину перебувала в полоні, і це підтверджує білінг мобільного телефону.
Савченко наголосила, що зі слідством абсолютно не згодна.
"Вважаю, що цей фарширований цирк треба закінчувати, відпускати мене нарешті на Батьківщину. Я нічого не винна Росії і російському народу, а те, що заборгувала своєму - розберемося в Україні", - сказала льотчиця.
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній командир батальйону "Айдар" взяв на себе "злочин" Савченко.