Савченко запропонувала провести слідчий експеримент, щоб довести свою невинність

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила у Басманному суді Москви після вимоги слідства і прокуратури продовжити термін її затримання.

"Я абсолютно не згодна з обвинуваченнями... Я не вбивала і не наводила на російських журналістів, я навіть не могла їх бачити. Якщо вам потрібно це з'ясувати - поїхали в Україну, проводити слідчий експеримент", - сказала Савченко.

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"Станете у точку, де стояла я, подивіться, де був блокпост, якого я навіть не бачила. Щоб зняти координати, потрібно перебувати як мінімум на місці блокпоста або хоча б його візуально бачити, щоб приблизно прикинути", - додала вона.

Крім того, вона наголосила, що на момент загибелі російських журналістів уже годину перебувала в полоні, і це підтверджує білінг мобільного телефону.

Савченко наголосила, що зі слідством абсолютно не згодна.

"Вважаю, що цей фарширований цирк треба закінчувати, відпускати мене нарешті на Батьківщину. Я нічого не винна Росії і російському народу, а те, що заборгувала своєму - розберемося в Україні", - сказала льотчиця.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній командир батальйону "Айдар" взяв на себе "злочин" Савченко.