Завтра до України прийдуть арктичні морози, температура опуститься до -17

Морози посиляться, а температура повітря становитиме вночі 9-15 градусів морозу, місцями до 15-17 градусів морозу, вдень 1-9 градусів морозу, на крайньому заході до 2 тепла. Сніг пройде на заході і місцями на крайньому півдні, на дорогах України очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі 10-15 морозу, вдень 2-7 градусів морозу, місцями до 2 тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі 10-15, місцями 14-17 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 8-13 морозу, вдень 1-6 морозу.

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У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-15, місцями до 17 морозу, вдень 2-7 градусів морозу, на Донеччині місцями до 2 тепла.

У південній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень від 3 морозу до 3 градусів тепла.

У Києві переважатиме суха морозна погода. Температура повітря вночі 11-14 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на півдні пориви до 15-20 м/с.