Акціонери «Дніпроенерго» змінили склад органів управління

Акціонери ВАТ «Дніпроенерго» сьогодні на загальних зборах повністю змінили склад органів управління і реєстратора товариства.

Про це УНІАН повідомив представник ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» Олександр ВИННИЧЕНКО ("Бізнес-Інвест" є міноритарним акціонером ВАТ «Дніпроенерго»).

За його словами, збори акціонерів «Дніпроенерго» проходили в безпосередній близькості від адміністративного будинку генеруючої компанії (вул. Добролюбова, 20).

О.ВИННИЧЕНКО зазначив, що рішення про проведення зборів за межами адмінбудинку було прийняте у зв`язку з перешкодами, які чинили співробітники колишнього реєстратора ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» провести реєстрацію акціонерів.

«Група депутатів Партії регіонів, очолювана Юрієм ВОРОПАЄВИМ і Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ, грубо перешкоджала співробітникам реєстратора проводити реєстрацію, поламавши столи. Крім того, співробітники спецпідрозділу «Беркут» відтіснили представників «Укрнафтогазу» від місця реєстрації», - сказав О.ВИННИЧЕНКО.

Він повідомив також, що для участі в зборах реєструвався представник від НАК «Енергетична компанія України» (володіє 76,04% акцій «Дніпроенерго» Ігор МАЛИЙ. При цьому представники DTEK Holdings Ltd не брали участі в зборах.

Агентству УНІАН у прес-службі НАК «ЕКУ» підтвердили, що заступник начальника Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ" І.МАЛИЙ брав участь у сьогоднішніх зборах акціонерів.

Представник міноритарного акціонера повідомив також, що на зборах був повністю змінено персональний склад Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії товариства. За його словами, головою Наглядової ради обраний президент НАК «ЕКУ» Володимир ЗІНЕВИЧ.

Крім того, за словами О.ВИННИЧЕНКА, акціонери прийняли рішення про зміну реєстратора товариства, яким став «новий незалежний реєстратор». Представник «Бізнес-Інвеста» не уточнив назву нового реєстратора, зазначивши при цьому, що компанія зареєстрована в Запоріжжі.

Акціонери «Дніпроенерго» також внесли ряд змін до Статуту товариства, розширивши повноваження загальних зборів акціонерів. Зокрема, зазначив О.ВИННИЧЕНКО, зборам акціонерів були передані виняткові повноваження за призначенням голови Правління товариства, який раніше міг призначатися за рішенням Наглядової ради.

У той же час, як заявив сьогодні в поширеному прес-службою ВАТ «Дніпроенерго» прес-релізі член Правління генкомпанії Дмитро ТЕВЕЛЬОВ, сьогоднішні збори акціонерів не відбулися через відсутність реєстру. При цьому наступні збори акціонерів «Дніпроенерго» призначені на 27 березня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Запоріжжі було призначено проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго».

На порядок денній зборів акціонерів «Дніпроенерго» виносилися питання, пов`язані зі зміною реєстратора товариства, внесенням змін до статуту суспільства, а також питання делегування окремих повноважень зборів акціонерів Наглядовій раді товариства. До порядку денного були внесені також додаткові питання: відкликання та обрання членів Наглядової ради товариства, Ревізійної комісії, а також голови і членів Правління ВАТ «Дніпроенерго».

Нагадаємо, акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить в ДТЕК). Збільшення СФ проводиться шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн.

В результаті цієї додаткової емисії, ТОВ «Донецька паливно-енергетична компанія» (ДТЕК) має консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте, досі відповідні зміни не внесені до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”.

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест (міноритарний акціонер генкомпанії), яке порахувало, що його інтереси були порушені. Представники нинішнього уряду під час торішньої передвиборної кампанії також не раз заявляли, що при проведенні додаткової емісії на “Дніпроенерго” були порушені інтереси держави, і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема й про збільшення статутного фонду.

Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 р. ВГСУ своєю ухвалою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго».

Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ДІК «Бізнес-Інвест» оскаржила в Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., яка підтверджувала законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

Верховний Суд України спочатку призначив розгляд касації “Бізнес-Інвеста” на 19 лютого ц.р., проте засідання вже кілька разів переносилося.

4 березня ц.р. колегія суддів Господарської палати ВСУ прийняла рішення перенести розгляд касації ТзОв “Бізнес-інвест” на 8 квітня.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 р.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8185 МВт (29,2% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емісії держпакет може скласти не менше 50%+1 акція.