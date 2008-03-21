Україна продовжить миротворчу місію в Косово

Україна не планує відкликати свій миротворчий контингент з Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав міністр закордонних справа України Володимир ОГРИЗКО після завершення засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Миротворча діяльність України буде продовжена. Питання про виведення нашого контингенту з Косово не стоїть», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він наголосив, що буде проведене додаткове ретельне розслідування обставин поранення миротворців та загибелі одного з них у Косово. За словами міністра, МЗС постійно контактує з цього приводу з Секретаріатом ООН.

В.ОГРИЗКО також запевнив, що будуть шукатись нові шляхи і засоби для забезпечення безпеки українських миротворців. В тому числі в контексті взаємодії з KFOR (миротворчі підрозділи, які діють в Косово за мандатом НАТО – УНІАН).

В.ОГРИЗКО також висловив співчуття родині загиблого українського офіцера, наголосивши, що це непоправна втрата.

Відповідаючи на запитання, міністр також додав, що є цілком нормальним, що в демократичній державі народні депутати порушують питання про виведення миротворців. "Це право депутатів, ставити таке питання, а право інших - погоджуватися чи не погоджуватися з тими чи іншими висновками", - додав В.ОГРИЗКО.