Близько сотні людей перекрили трасу на виїзді з Києва, вимагаючи допомогти солдатам під Дебальцевим

Вони вимагають допомоги для українських військових, які зараз воюють у Дебальцевому, повідомляє Радіо Свобода.

Як розповіли учасники акції, згідно з домовленістю із представниками МВС, вони перекривають трасу не повністю. «Кілька хвилин перекриваємо, потім на кілька хвилин відходимо, – повідомив один з учасників, який відмовився назвати своє ім’я. – Вони тут підігнали кілька автобусів із міліціонерами. Ми бачимо, що вони самі не хочуть проти нас іти, тому що тут же учасників АТО багато».

Таке непостійне перекриття, за словами протестувальників, триватиме півтори години – саме стільки часу активісти дали представникам Міністерства оборони на те, щоб приїхати до них. Після цього трасу обіцяють перекрити остаточно.

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«Дебальцеве у котлі не перший день. Вони там без боєкомплекту, без їжі, без води, – заявив учасник акції Руслан Осадчук. – Ми вимагаємо надіслати хлопцям допомогу – воду, боєкомплект, підкріплення. Все що їм потрібно».

За словами Осадчука, участь в акції крім учасників АТО, брали родичі, друзі і дружини бійців з Дебальцевського плацдарму. Активіст наполягає, що «Дебальцевський котел» уже закритий – про це йому близько шостої ранку розповіли бійці, які базуються в районі населеного пункту.

У міліції Києва заявили про ускладнення руху транспорту на в’їзд та виїзд зі столиці через акцію.

«На місці події працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. Правоохоронці проводять із мітингувальниками профілактичні бесіди щодо відновлення правопорядку», – заявили в управлінні МВС Києва.

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Раніше волонтери групи Євромайдан SOS повідомляли, що Дебальцеве перебуває в оточенні, бойовики хочуть загнати сили АТО у ще один котел.