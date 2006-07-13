У Севастополі оголосили голодування багатодітні матері

У Севастополі матері багатодітних сімей, які самовільно заселилися в квартири підрозділу Внутрішніх військ МВС України, оголосили безстрокове голодування.

Як повідомила сьогодні Севастопольська регіональна державна ТРК, про це заявила Олена ГЛУШАКОВА - одна з матерів, що самовільно заселилася разом з сім`єю в таку квартиру. За її словами, "на такі міри матері пішли після зустрічі з заступником голови міської державної адміністрації Дмитром БАЗІВИМ". Свою позицію матері пояснюють тим, що "їх не влаштовує позиція міськдержадміністрації, а саме те, що запропоновані безквартирним сім`ям квартири перебувають у аварійному стані; крім того, їх площа не відповідає нормам, повідомляє ТРК.

Як повідомляв УНІАН, керівництво підприємства "Севастопольбуд" має намір звернутися до суду з приводу самовільного заселеннями трьох багатодітних сімей у квартири, збудовані для військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України. За інформацією Севастопольської державної регіональної ТРК, під’їзд будинку зводиться підприємством "Севастопольбуд" для безквартирних військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Однак у серпні минулого року мати чотирьох дітей, прописана у кімнаті площею 9,2 кв. м комунальної квартири, самовільно зайняла трикімнатну квартиру в під`їзді, що пустував. 10 днів тому ще дві сім`ї самовільно заселилися в квартири.

Після цього підрядник, "Севастопольбуд", звернувся за допомогою в полк внутрішніх військ, офіцери якого розраховували отримати квартири в цьому під`їзді законним шляхом. Було укладено угоду, військовослужбовці виставили пост, взявши під охорону 5 порожніх квартир.

Серед тих, хто вселився, також мати вісьмох дітей (сім з них є неповнолітніми) Наталія ДЬЯКОВА, якій Указом Президента України від 26 червня було присвоєно звання "Мати-героїня", та мати шістьох дітей Олена ГУСАКОВА, яка 16 років прагне покращити житлові умови.

За даними Севастопольської міської державної адміністрації, на сьогодні у Севастополі 390 багатодітних сімей перебувають в черзі на отримання житла, перші з них стоять у черзі з 1982 року.