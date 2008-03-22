Кількість хворих на рак в Україні зростатиме

Кількість хворих на рак в Україні збільшуватиметься. Таку думку висловив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» головний онколог Міністерства охорони здоров`я професор Ігор ЩЕПОТІН.

«Якщо зараз таких хворих у країні близько 165 тисяч, то, за розрахунками, в 2020 році їх буде близько 200 тисяч або навіть більше», - повідомив І.ЩЕПОТІН.

«Захворюваність на онкологічні новоутворення зростає. Більш того, ми чекаємо, що ця тенденція збережеться і найближчим майбутнім», - зазначив фахівець.

Одним із чинників збільшення кількості хворих на рак, на думку І.ЩЕПОТІНА, можуть стати наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції. «Слід чекати приросту онкологічної захворюваності за рахунок чорнобильської трагедії. Адже, як відомо, основне зростання захворюваності після ядерних катастроф відбувається, як правило, через 25–30 років», - пояснив головний онколог.

Водночас, нагадав він, якість української медичної допомоги при онкозахворюваннях значно відстає від показників розвинених країн за рядом параметрів.

«Перший - це дорічна летальність, тобто, скільки хворих вмирає впродовж року після встановлення діагнозу. У нашій країні цей показник досягає 40%, тоді як в Європі він у середньому становить 24%», - повідомив головний онколог, посилаючись на дані МОЗ.

Також відстає Україна і за кількістю хворих, яким вдалося вижити впродовж п`яти років після встановлення діагнозу. «Візьмемо ситуацію з раком шлунку. Якщо в Україні близько 60% вмирає впродовж року, то в Європі це близько 34%», - зазначив І.ЩЕПОТІН. «З раку прямої кишки - та ж тенденція. Розрив за цими показниками за основними локалізаціями становить два-два з половиною рази», - додав він.

Разом з тим, за даними професора, останнім часом смертність від раку небагато зменшується. «Якщо впродовж довгого часу смертність від онкологічних захворювань неухильно зростала, то останніми роками намітилася абсолютно чітка тенденція її зниження», - повідомив І.ЩЕПОТІН.