Представник Ватикану на Пасху похрестив 35 росіян

Представник Святого Престолу в Російській Федерації архієпископ Антоніо Менніні похрестив 35 дорослих росіян під час передвеликоднього богослужіння в московському католицькому кафедральному соборі, повідомляє РІА "Новости".

Таїнство хрещення кандидатів, більшість з яких - росіяни за етнічним корінням і культурою, здійснювалося у присутності представника Російської Православної Церкви - секретаря Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату (ВЗЦЗ МП) по міжхристиянських відносинах.

Вітаючи присутніх і новохрещених, православний священик нагадав слова Христа з Євангелія від Матвія, які читаються під час здійснення хрещення в православній церкві: "Я з вами в усі дні до кінця часів". Зазначивши, що кожен християнин вірить в "абсолютну реальність" цих слів, представник Московського Патріархату закликав до "спільного свідчення навколишньому світові про цінності віри" і вітав католиків словами "Христос Воскресе!"

Згідно з рішенням, яке було прийнято католицькою ієрархією ще в 90-х роках, росіяни, які добровільно хочуть прийняти хрещення в Католицькій Церкві, проходять спеціальну підготовку протягом року. Католицькі єпископи пояснюють це рішення прагненням уникнути звинувачень в "прозелитизмі" - переманюванні в свою віру.

"Ми дуже раді, що хрещення росіян було сприйняте представником РПЦ з розумінням і не викликало заперечень", - сказала після богослужіння в кафедральному соборі одна з католицьких черниць, яка готувала кандидатів до таїнства. Повідомивши, що нині ще декілька груп вже хрещених дорослих людей готуються за своїм вільним вибором до переходу в католицтво, черниця висловила надію, що це також буде сприйнято православною стороною з розумінням.

Архієпископ Антоніо Менніні вітав секретаря ВЗЦЗ МП по міжхристиянських відносинах словами св. Серафима Саровського "Радість моя, Христос воскрес!" і запевнив його в братській любові католиків.