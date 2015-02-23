Прокуратура перевірить, наскільки ретельно міліція обстежила територію перед ходою в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

“У процесі розслідування буде дана оцінка у тому числі і діям органів міліції, які, відповідно до чинного законодавства, повинні були забезпечити безпеку заходу. Сказати зараз про те, що міліція безвідповідально ставилася до своїх обов'язків я не можу. Факт, що половина постраждалих - це працівники міліції, які прийняли на себе основний удар вибухової хвилі та осколків. Було б неправильно з точки зору правової та моральної”, - сказав прокурор області.

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У свою чергу заступник генерального прокурора України Володимир Гузир висловив переконання, що дії міліціонерів будуть оцінені під час службової перевірки.

“Питання, як ретельно правоохоронці обслідували територію, — це питання службового розслідування, яке, я сподіваюсь, буде проведене”, - наголосив він.

Заступник генпрокурора наголосив, що правоохоронці зараз повинні працювати максимально зосереджено та не допускати прорахунків.

Раніше УНІАН повідомляв, що у ГПУ назвали дві основні версії теракту в Харкові.