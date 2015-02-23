Прокуратура перевірить, наскільки ретельно міліція обстежила територію перед ходою в Харкові
Про недбале ставлення міліціонерів до підготовки та проведення маршу під час якого стався теракт біля харківського Палацу спорту, на цей час говорити не можна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
“У процесі розслідування буде дана оцінка у тому числі і діям органів міліції, які, відповідно до чинного законодавства, повинні були забезпечити безпеку заходу. Сказати зараз про те, що міліція безвідповідально ставилася до своїх обов'язків я не можу. Факт, що половина постраждалих - це працівники міліції, які прийняли на себе основний удар вибухової хвилі та осколків. Було б неправильно з точки зору правової та моральної”, - сказав прокурор області.
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У свою чергу заступник генерального прокурора України Володимир Гузир висловив переконання, що дії міліціонерів будуть оцінені під час службової перевірки.
“Питання, як ретельно правоохоронці обслідували територію, — це питання службового розслідування, яке, я сподіваюсь, буде проведене”, - наголосив він.
Заступник генпрокурора наголосив, що правоохоронці зараз повинні працювати максимально зосереджено та не допускати прорахунків.
Раніше УНІАН повідомляв, що у ГПУ назвали дві основні версії теракту в Харкові.