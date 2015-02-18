У Харківській області нарахували близько 4,5 тисяч ухильників

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час прес-конференції повідомив представник штабу оперативного командування «Південь» Андрій Дермін.

«Продовжується розшук військовозобов’язаних, які ховаються від мобілізації. Таких близько 4,5 тисяч на сьогоднішній день у Харківській області. Документи на розшук військовозобов’язаних подані до органів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури», - наголосив він.

Дермін зазначив, що після зміни обласного військового комісара на Харківщині мобілізаційна робота пожвавилася.

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За його словами, в.о. обласного військового комісара Юрій Калгушкін фактично наділений повноваженнями заступника голови Харківської ОДА, напряму працює з керівниками підприємств та головами райдержадміністрацій.

Дермін додав, що на сьогодні продовжується робота з керівниками підприємств з організації оповіщення військовозобов’язаних за місцем роботи.