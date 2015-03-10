У Луганській області звільнили майже півсотні керівників лікарень за співпрацю з "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, сьогодні підписано розпорядження про звільнення керівників обласних лікувально-профілактичних установ, які, порушуючи розпорядження Кабінету міністрів України, не перереєстрували свої установи на підконтрольній українській владі території, а пішли на службу до сепаратистів і незаконних збройних формувань.

Читайте такожСтаницю Луганську забезпечили газом в обхід так званої "ЛНР"

Так, звільнено з посад 48 керівників луганських обласних установ, таких як обласна клінічна лікарня; клінічна психоневрологічна лікарня; станція переливання крові; шкірно-венерологічний диспансер; протитуберкульозний диспансер та інших.