У Луганській області запобігли вчиненню теракту

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці виявили на узбіччі траси «Лисичанськ-Артемівськ» саморобний вибуховий пристрій направленої дії, замаскований під вогнегасник.

«Встановлено, що бойовики незаконного воєнізованого формування «Призрак» замінували місцевість перед звільненням Лисичанська українськими військовими. Вони закопали саморобний вибуховий пристрій та замаскували», - повідомили у прес-центрі СБУ .

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Терористи начинили вогнегасник вибуховою речовиною та металевими елементами для посилення вражаючого ефекту, під`єднали до нього дві гранати та радіоелектронний засіб ініціювання вибуху.

Виявлений засіб ураження знешкоджено спеціалістами піротехнічної служби ДСНС.