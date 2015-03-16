Адвокат Савченко закликав не жертвувати гроші тим, хто збирає їх від імені льотчиці

Про це заявив адвокат Савченко Марк Фейгін, пише Українська правда.

Він заявив, що "Савченко не має до цього жодного відношення".

"Ані Савченко, ані її захист не збирають ніяких грошей, не закликають нікому жертвувати, не мають стосунку до жодних зборів! Будьте уважні", - підкреслив Фейгін.

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"Усе, чого потребує Савченко тепер - це вашої підтримки, листів та участі у проведених днях солідарності", - додав він.

ГСК - орган, утворений на підставі закону РФ "Про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання і про сприяння особам, що знаходяться в місцях примусового утримання". До складу ГСК по Москві увійшли 20 представників громадських об'єднань.