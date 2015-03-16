В Одесі занедбана будівля обвалилася на залізничні колії під час руху двох поїздів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці, в районі станції Одеса-Головна між пасажирськими платформами Одеса-Мала і Одеса-Поїзна, на 1507 км, під колеса поїзда «Інтерсіті» обвалилася занедбана будівля. В результаті пошкоджено кузов та ходову частину електровоза. У прес-службі зазначили, що прецедент міг призвести до людських жертв.

Машиніст електровоза, який прямував з Одеси, встиг задіяти екстрене гальмування: на очах закинута будівля обрушилася на шляху перед електровозом.

Читайте такожКількість ДТП на залізницях України за рік скоротилася на 28%«Локомотив вдалося зупинити за 8 метрів від місця падіння уламків будівлі. Назустріч у напрямку Одеси, в цей час рухався пасажирський потяг «Інтерсіті», однак машиніст цього потягу не встиг побачити небезпеку через погану видимість в результаті руйнування споруди і наїхав на залишки будівлі, - повідомили в прес-службі. - Тому пошкодження отримав електровоз".

У прес-службі додали, що комісія Одеської залізниці на чолі з головним ревізором з безпеки руху поїздів і автотранспорту Рудольфом Мелкумяном ще 21 лютого 2013 року попереджала про порушення габариту наближення будівель, що створює загрозу безпеці руху пасажирських і приміських поїздів. Під час роботи комісії виявили значні відхилення опорних стін споруд у напрямку шляхів, тріщини, численні руйнування. Тому фахівці прийняли рішення про обмеження швидкості руху поїздів на небезпечній ділянці до 40 км/ч.

У прес-службі наголошують, що "численні звернення керівництва Одеської залізниці в органи місцевої влади і до правоохоронців, ДАБК, власникам будівель - ВАТ ХК «Краян» та фірмі «Істріан» - залишаються без реагування.