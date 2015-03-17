На Рівненщині голова сільради попався на отриманні 500 тисяч гривень хабара

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили голову однієї із сільських рад Рівненського району під час отримання неправомірної вигоди в розмірі понад 500 тис грн від громадянина за позитивне вирішення питання щодо підготовки та затвердження проекту землеустрою надання у власність земельної ділянки загальною площею 0,25 гектара.

Правоохоронці викрили зловмисника безпосередньо під час отримання коштів поблизу готелю «Швейцарія», що в селі Обарів Рівненського району.

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Готуються матеріали щодо затримання сільського голови в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відповідно до санкції частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах), зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.