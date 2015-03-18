Чисельність Збройних сил України досягне 250 тисяч осіб за місяць - Полторак
14:36, 18 березня 2015Суспільство
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Чисельність Збройних сил України досягне 250 тис. осіб впродовж місяця.
Запланованої чисельності ЗСУ досягнуть за місяць / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони Степан Полторак журналістам.
"Мова йде про місяць", - сказав Полторак, відповідаючи на запитання про те, коли буде досягнута запланована чисельність ЗСУ у 250 тис. осіб.
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За словами міністра, зараз у складі Збройних сил України - близько 230 тис. осіб.
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