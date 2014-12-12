Чисельність ЗСУ збільшать до чверті мільйона військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у парламенті.

Міністр зазначив, що чисельність ЗСУ минулого року становила 130 тис. осіб, а зараз — 232 тис.

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“Планується довести чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб”, - сказав Полторак.

Раніше повідомлялось, що армії потрібні танкісти, артилеристи, оператори усіх систем, які у нас існують в усіх напрямках, ті, хто володіє ПЗРК, протитанковими комплексами. При цьому раніше Полторак заявляв, що про загальну мобілізацію говорити зарано.