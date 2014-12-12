Чисельність ЗСУ збільшать до чверті мільйона військових
10:39, 12 грудня 2014Політика
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Міністр оборони України Степан Полторак зазначає, що чисельність Збройних сил України планується збільшити до 250 тис. військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у парламенті.
Міністр зазначив, що чисельність ЗСУ минулого року становила 130 тис. осіб, а зараз — 232 тис.
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“Планується довести чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб”, - сказав Полторак.
Раніше повідомлялось, що армії потрібні танкісти, артилеристи, оператори усіх систем, які у нас існують в усіх напрямках, ті, хто володіє ПЗРК, протитанковими комплексами. При цьому раніше Полторак заявляв, що про загальну мобілізацію говорити зарано.
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