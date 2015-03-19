Журналісти Charlie Hebdo опублікували карикатури на Путіна (фото)

Сторінки з карикатурами в Facebook опублікував блогер Рустем Адагамов.

"Весь світ любить Путіна" - такий заголовок розміщений на розвороті видання.

У центрі сторінки красується Путін з собором Василя Блаженного на голові.

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Поряд зображені хрест з емблемою ФСБ, а також "Газпром" у вигляді гігантського спрута. Зображена також сцена з Марін Ле Пен і Жераром Депардьє.

Внизу сторінки намальовані закривавлені тіла людей, чиї смерті пов'язують з жорстокою політикою Кремля.