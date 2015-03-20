Близько 700 тисяч жителів Донбасу відчувають брак чистої питної води - ЮНІСЕФ

Про це розповіла директор програм надзвичайного реагування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Афшан Хан, повідомляє ТАСС.

"700 тис. дітей і дорослих потребують питної води, і 35 тис. людей потребують нормальних санітарних умов", - сказала вона.

Хан зазначила, що у співпраці з іншими міжнародними організаціями ЮНІСЕФ зміг забезпечити питною водою понад 100 тис. осіб.

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За оцінками ЮНІСЕФ, конфлікт на сході України торкнувся близько 1,7 млн дітей. "Діти відчули дуже серйозний психологічний удар через масштаби насильства, свідками яких вони стали. Жодна дитина ніколи не забуде подібне", - зазначила Хан, вказавши на важливість надання психологічної допомоги дітям на Донбасі.