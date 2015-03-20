36% жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" впевнені, що на Донбасі воюють багато найманців із Європи та США – опитування

36% жителів так званих «ДНР» та «ЛНР» вважають, що в бойових діях на Донбасі бере участь велика кількість найманців із Європи та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які представила сьогодні на прес-конференції представник КМІС Марина Шпікер.

«36% мешканців так званих «ДНР» та «ЛНР» вважають, що в конфлікті на Донбасі у великій кількості беруть участь найманці із Європи та США, 29% жителів окупованих територій переконані в тому, що це неправда, 35% важко сказати, 1% відмовився відповідати», - зазначила вона.

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Крім того, згідно з результатами опитування, думку про те, що на Донбасі воює велика кількість військовослужбовців з Росії під управлінням російського військового керівництва, підтримують лише 27% жителів окупованих територій Донбасу, 31% респондентам важко сказати та 43% не підтримують цю точку зору.

В свою чергу серед жителів підконтрольних Україні регіонів півдня і сходу, навпаки, побутує думка про те, що в конфлікті на Донбасі у великій кількості беруть участь військовослужбовці з РФ під управлінням російського військового керівництва. Такої думки дотримуються 56% респондентів. Водночас в участь у конфлікті на Донбасі найманців із ЄС та США вірять 15% жителів південно-східних регіонів України.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО «Телекритика» 26-28 лютого 2015 року. Вибірка опитування репрезентативна для повнолітнього міського населення в п’яти областях: Харківська, Одеська, Херсонська, Донецька, Луганська (включно з районами, що на момент опитування не контролюються українською владою).

Усього було проведено 561 інтерв’ю в 124 населених пунктах методом САТІ (дзвінки на стаціонарні телефонні номери).