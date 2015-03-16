Гіркін заявив про "неминуче" загострення бойових дій на Донбасі протягом двох місяців

Про це він заявив на прес-конференції в Пермі, повідомляє Эхо Москвы Пермь.

"Зараз нас чекає весняно-літня компанія, вона неминуча. Загострення бойових дій почнеться через місяць - півтора, максимум два. Виходячи з реалій ми розуміємо, що нам знову треба буде одягти, взути й спорядити 10 - 15 тисяч осіб, оскільки центральне постачання кульгає на обидві ноги", - заявив Гіркін.

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Як повідомляв УНІАН, бойовик з так званої "ДНР" Гіркін, відомий під псевдонімом Стрєлков, заявив в Єкатеринбурзі, що президента РФ Володимира Путіна чекає або розстріл, або тюремне ув'язнення.