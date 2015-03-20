Телеканал ТВі припиняє мовлення "до кращих часів"

З понеділка, 23 березня, телеканал ТВі припиняє мовлення. Цю інформацію «Телекритиці» підтвердили кілька джерел, які працювали на каналі, а також безпосередньо директор каналу ТВі Ольга Манько.

Колективу повідомили, що сьогодні, 20 березня, в них останній робочий день, канал закривається і з понеділка вже не буде ефірів.

«У зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні, а також з тим, що канал є дотаційним, його діяльність призупинено до кращих часів», - повідомила пані Манько.

За її словами, канал не буде анульовувати ліцензію, розраховуючи на відновлення мовлення.

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Відповідаючи на запитання, чи будуть виплачені заборгованості по зарплаті коллективу, керівник ТВі відповіла: «Наразі робиться все можливе аби розрахуватися з боргами, в першу чергу - з колективом».

Раніше «Телекритика» з посиланням на свої джерела повідомляла, що 11 березня керівництво каналу ТВі запропонувало більшості працівників написати заяви про безстрокову відпустку через технічні проблеми каналу та брак фінансування.

За словами журналістки, яка працювала в програмі новин каналу, на ТВі залишилося працювати близько 20% працівників. Протягом декількох місяців журналістам не виплачували зарплату. «Начебто пересварилися двоє наших інвесторів: один з них - Давид Жванія, іншого ми не знаємо», - розповіло джерело.

13 березня телеканал ТВі в офіційному повідомленні заявив, що у зв'язку з економічною ситуацією в країні скорочує виробництво програм і штат, а нові проекти планується підготувати на осінь.