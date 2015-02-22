Стець анонсував запуск двох телеканалів: іномовного Ukrainian Tomorrow та військового
Упродовж місяця Міністерство інформаційної політики України запустить телеканал іномовлення Ukrainian Tomorrow.
Він стане противагою російським пропагандистським каналам, зокрема Russia Today, які зараз активно працюють на теренах Європи.
Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець у Львові під час робочої поїздки.
«Телеканал БТБ від Нацбанку за два тижні передадуть міністерству, і упродовж місяця запрацює Ukrainian Tomorrow», - уточнив він.
Керівник міністерства повідомив, що канал іномовлення функціонуватиме на кошти Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР).
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«Цих коштів буде недостатньо, і тому фінансову підтримку надаватимуть наші партнери із Європи та Сполучених Штатів Америки. Це має бути високоякісний канал, який транслюватиметься по всьому світі», - додав Стець .
Він також повідомив й про створення військового каналу: «Президент України поставив завдання упродовж місяця-двох запустити військовий канал. Ми передамо його Міністерству оборони України. Це буде канал наших Збройних сил».