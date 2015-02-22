Стець анонсував запуск двох телеканалів: іномовного Ukrainian Tomorrow та військового

Він стане противагою російським пропагандистським каналам, зокрема Russia Today, які зараз активно працюють на теренах Європи.

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець у Львові під час робочої поїздки.

«Телеканал БТБ від Нацбанку за два тижні передадуть міністерству, і упродовж місяця запрацює Ukrainian Tomorrow», - уточнив він.

Керівник міністерства повідомив, що канал іномовлення функціонуватиме на кошти Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР).

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«Цих коштів буде недостатньо, і тому фінансову підтримку надаватимуть наші партнери із Європи та Сполучених Штатів Америки. Це має бути високоякісний канал, який транслюватиметься по всьому світі», - додав Стець .

Він також повідомив й про створення військового каналу: «Президент України поставив завдання упродовж місяця-двох запустити військовий канал. Ми передамо його Міністерству оборони України. Це буде канал наших Збройних сил».