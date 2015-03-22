У Міносвіти мають намір змусити професорів і доцентів вивчити іноземну мову

Така ідея міститься в новому переліку вимог до присвоєння вчених звань, запропонованому Міністерством освіти і науки для громадського обговорення. За словами першого заступника міністра освіти і науки Інни Совсун, інтернаціоналізація освіти і науки ─ не якась примха міністерства, а обов'язкова умова підвищення якості наукових досліджень. Про це вона повідомила в інтерв'ю ZN.UA.

"Отримання вчених звань тягне за собою надбавку до зарплати. Позиція міністерства полягає в тому, що державні кошти у вигляді надбавок повинні бути призначені для людей, які довели високу якість своєї роботи. Безперечно, знання іноземної мови само по собі не є достатнім показником якості, але навіть критики позиції міністерства в чесній дискусії визнають, що вони не знають жодного хорошого вченого, який би не володів іноземною мовою", - сказала Совсун.

Читайте такожЛуганський національний університет позбавить викладачів-зрадників наукових звань

Щоб не навантажувати фінансово викладачів, чиї зарплати невисокі, МОН зараз веде активні переговори з усіма установами, в яких складають такі іспити. Більшість їх готові, як мінімум, надати 50% знижку, каже чиновниця.

"Потрібно, щоб держава, суспільство повернулися обличчям до науки. І усвідомили, що вона - не нахлібник, на якого постійно не вистачає грошей, а потужний інструмент розвитку. Але для цього має активізуватися саме академічна спільнота, показавши нові стандарти якості в роботі", - переконана Совсун.