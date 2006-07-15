Від побоїв, завданих колишнім боксером, помер його знайомий

У Керченській лікарні від численних побоїв, одержаних під час бійки від свого знайомого колишнього боксера, помер чоловік середнього віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

За інформацією ЦГЗ, під час розпивання горілки між знайомими зав`язалася бійка, в ході якої від професійного удару, силу якого п`яний боксер розрахувати не зміг, потерпілий впав, "ударившись головою з такою силою, що тимчасово знепритомнів". На шум бійки із спальні вийшов господар квартири, який разом із боксером вивели побитого керчанина на східці у під’їзд, де і залишили його в безпорадному стані напівнепритомним. Сусіди знайшли в під`їзді чоловіка з численними тілесними пошкодженнями і викликали "швидку допомогу", яка відвезла чоловіка в лікарню, де йому поставили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, внутрішньомозковий крововилив, кома, забиті рани нижньої і верхньої губ. У лікарні від одержаних травм житель Керчі помер.