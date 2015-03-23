Число жертв конфлікту на Донбасі перевищило 6 тисяч - ООН

Як передає ТАСС, про це сказано у звіті УКГП.

"Повні дані про загиблих в результаті останнього загострення бойових дій (з середини січня по середину лютого) ще не надійшли. В цілому з початку конфлікту в середині квітня 2014 року та до 19 березня 2015 задокументована загибель 6072 осіб, ще 15345 отримали поранення", - говориться в доповіді.

Між тим, тиждень тому УКГП повідомляла про 5 934 тис. і 15 тис. 300 поранених.

Про те, що число убитих в ході бойових дій "майже напевно" перевищило 6 тис. осіб, заявив на початку березня верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

У УКГП підкреслюють, що наведені ними дані про жертви, що надаються місією ООН зі спостереження за ситуацією в області прав людини на Україні та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), стримані.

Статистика ведеться на підставі інформації, наданої українською владою, а також медичними закладами Донецької і Луганської областей.

"Місія ООН зі спостереження за правами людини в Україні і ВООЗ вважають, що реальне число загиблих значно вище", - наголошується в доповіді гуманітарного управління.

Як повідомили в УКГП, кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у результаті конфлікту в Україні досягла 1 млн 152 тис. При цьому число реєстрованих ВПО за останній тиждень скоротилося вдвічі.

"Епізодично надходять повідомлення про повернення переселенців в місця постійного проживання - в деяких районах ця цифра становить 50%", - йдеться у звіті.

З нього випливає, що число українців, що втекли в сусідні країни, становить 747 тис. осіб. З них 611 тис. сховалися на території Росії і 81 тис. - в Білорусі.

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В ООН констатують, що режим припинення вогню на сході України "в цілому дотримується", проте окремі перестрілки тривають.

"У Маріуполі ситуація залишається напруженою - звідти надходять повідомлення про обстріл села Широкино, яке розташоване на схід від міста. Мінометний обстріл, зенітний і кулеметний вогонь тривають в Пісках, Авдіївці, в селищах Водяне, Опитне, Веселе, Тоненьке, розташованих на північ від Донецька, а також в околицях донецького аеропорту. Інформація про мінометний обстріл, вибухи і перестрілки з використанням автоматичної зброї надходить з півночі Луганська - з населеного пункту Станиця Луганська", - відзначають в УКГП.

У доповіді також вказується на погіршення гуманітарної ситуації в результаті введених Києвом обмежень, а також наростання напруженості внаслідок прийняття Верховною Радою закону про особливості управління територіями в Донбасі, проголошених "окупованими".

Крім того, в УКГП висловили серйозну заклопотаність з приводу проблеми наявності мін, пережитків війни і боєприпасів в порушених конфліктом районах.

"Інциденти, пов'язані з нерозірваними боєприпасами, фіксуються практично кожен день. З початком сезону посіву ймовірність таких випадків зросте", - попередили в гуманітарному управлінні ООН.