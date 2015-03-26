Початок активного будівництва "стіни" на кордоні з Росією запланували на квітень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Наразі для усіх загонів, які охороняють українсько-російський кордон та адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом, опрацьовано технічні завдання інженерного облаштування, і ці плани передано проектному інституту, який, у свою чергу, має узагальнити їх та за встановленим порядком подати на розгляд Кабміну.

В той же час, у відповідності до кошторису, перші кошти на інженерне облаштування у обсязі 10 мільйонів гривень цього тижня вже надійшли до Адміністрації Держприкордонслужби. Це дасть нам можливість вже на початку квітня відновити активну фазу інженерних робіт безпосередньо на кордоні», - сказав Слободян.

За його словами, у першу чергу, інженерне облаштування проводитиметься на тих ділянках кордону, які перебувають під контролем України, – це частина Луганського та Харківського загонів».

Слободян зазначив, що інженерні та фортифікаційні споруди, які вже побудовані на ділянках Харківського, Сумського, Луганського та Чернігівського прикордонних загонів, органічно входитимуть у систему, яка будуватиметься.

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Загалом, за його словами, реалізувати цей проект планується протягом трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Слободян повідомив, що на цей рік на виконання першої черги інженерних робіт з реалізації проекту "Стіна" передбачено 300 млн грн.

За його словами, наприкінці 2014 року Держприкордонслужба отримала 235 млн грн для реалізації проекту інженерного облаштування українсько-російського кордону і адміністративного кордону з тимчасово окупованою АР Крим.

За словами Слободяна, загалом, з цих коштів було використано 163 млн.

"Ці кошти були направлені, в тому числі, на облаштування наших позицій в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень. Було обладнано майже 50 блокпостів, закуплені станції зв'язку, обладнано місця для проживання особового складу, модулі для несення служби. Крім цього, велись роботи і на інших ділянках", - додав він.

Слободян також зазначив, що на даний момент за ці кошти на українсько-російській ділянці обладнано понад 137 кілометрів протитанкових ровів, понад 86 кілометрів інженерних загороджень, оновлено понад 1000 кілометрів контрольних смуг тощо.