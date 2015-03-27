Псевдоволонтерка намагалась привласнити майже 2 мільйона гривень

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Назвавшись волонтеркою, вона запропонувала військовим отримати велику партію мундирів іноземного виробництва, лише сплативши доставку товару в Україну. Перевірка, проведена у взаємодії з волонтерами та правоохоронними організаціями, встановила, що ця громадянка неодноразово заволодівала коштами людей і юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в діях згаданої громадянки вбачаються ознаки шахрайства, які можуть призвести до збитків МО України на суму 1,9 млн грн.

Як зазначається, на підставі зібраних даних уповноваженими слідчими органами відкрито кримінальне провадження щодо вчинення злочину, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК.