Із квартири підозрюваного у вбивстві працівника СБУ у Волновасі вилучено великий арсенал зброї

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, працівники міліції Дніпропетровської, Донецької областей та УСБУ, провели санкціонований обшук у квартирі по вул. Комсомольській у Дніпропетровську за фактом вбивства працівника СБУ, що мало місце 21 березня у м. Волноваха.

«У безробітного господаря оселі було вилучено: 8 автоматів «АКМ»; два магазини до автомата споряджених набоями калібру 7,62 мм; один «РПГ-22»; чотири «РПГ-26»; 10 гранат «Ф-1»; 2 ручні гранати «РГН»; 16 гранат «РГД-5»; 11 гранат до підствольного гранатомета; 20 запалів до гранат; понад 2 тис набоїв калібру 7,62 мм; 825 набоїв калібру 5,45 мм; вибухову речовину «Тротил» вагою 1 кг та сигнальний пістолет калібру 9 мм», - сказано у повідомленні ВЗГ.

Вилучена зброя та бойові припаси направлені на експертизу для проведення дослідження.

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За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України - передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у "Фейсбук" написав, що за підозрою у вбивстві офіцера СБУ в Волновасі 21 березня затримано 11 осіб.

"Офіцер СБУ був убитий при затриманні трьох фур контрабанди, які бандити, об'їзними дорогами, минаючи блокпости українських силовиків, прикриваючись посвідченнями Правого сектора та однієї із дніпропетровських охоронних фірм, намагалися переправити на територію так званої ДНР", - написав Аваков.

Він також повідомив, що вісьмох учасників банди затримано у Дніпропетровську, решту - на території Донецької області.

Раніше УНІАН також повідомляв, що резонансне вбивство офіцера СБУ у Волновасі розкрили.