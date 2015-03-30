Слідство у справі MH-17 вважає пріоритетною версію, згідно з якою літак був збитий "Буком" - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін, відповідаючи на запитання журналістів.

“Озвучена версія є пріоритетною версією всієї слідчої групи. Але вона не єдина. Але найбільш доведена на цей час”, - сказав Шокін.

У свою чергу, присутній на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко додав, що обґрунтовано припускається, що запуск ракети був з “Бука”.

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Водночас генпрокурор зауважив, що члени міжнародної слідчої групи досі не мають можливості працювати на місці падіння лайнера.

“На жаль, немає доступу до місця падіння. Особисті спроби і президента України, і прем'єр-міністра Малайзії нічого не дали, попри всі обіцянки і російських військових, і представників так званої “ДНР” уникають допуску до місця катастрофи”, - сказав Шокін.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість із них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Раніше УНІАН повідомляв, що, згідно з результатами експертизи Boeing 777 був збитий з "Бука", знайдені уламки ракети.