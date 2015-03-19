Boeing 777 був збитий з "Бука", знайдені уламки ракети - експертиза

Про це свідчать дані експертизи, замовленої голландським виданням RTL Nieuws.

Журналіст видання дав експертам з Варшави, Лондона і Мюнхена сім знайдених уламків, чотири з яких виявилися фрагментами літака, а три – ракети "Бук", передає ТСН.

Видання стверджує, що досі були лише деякі ознаки, але міжнародні судово-медичні експерти з трьох різних країн довели, що мова йде саме про таку ракету.

Читайте такожМайже 33% уламків малайзійського "Боїнгу" доводять, що він був збитий ракетою - СБУ"Вперше з'явилися реальні докази того, що "Боїнг" був збитий ракетою. Про це свідчать дані судово-медичної експертизи, яку замовляла RTL Nieuws", - йдеться в публікації.

Видання опублікувало знімки фрагментів, а також зазначило, що на уламках ракети можна розпізнати кириличні літери, зокрема літеру "Ц".

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав аварії на сході України 17 липня.

На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Зазначимо, при цьому російська сторона досі видає хибну версію слідства як основну. У Слідчому комітеті РФ стверджують, що "Боїнг" був збитий українським штурмовиком СУ-24. Примітно, що ця версія була вже багато раз спростована численними експертизами та слідством - як нідерландськими, так й іншими.