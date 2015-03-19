Boeing 777 був збитий з "Бука", знайдені уламки ракети - експертиза
В уламках Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який був збитий над Донецьком влітку минулого року, виявлені уламки ракети російської системи "Бук".
Про це свідчать дані експертизи, замовленої голландським виданням RTL Nieuws.
Журналіст видання дав експертам з Варшави, Лондона і Мюнхена сім знайдених уламків, чотири з яких виявилися фрагментами літака, а три – ракети "Бук", передає ТСН.
Видання стверджує, що досі були лише деякі ознаки, але міжнародні судово-медичні експерти з трьох різних країн довели, що мова йде саме про таку ракету.
Читайте такожМайже 33% уламків малайзійського "Боїнгу" доводять, що він був збитий ракетою - СБУ"Вперше з'явилися реальні докази того, що "Боїнг" був збитий ракетою. Про це свідчать дані судово-медичної експертизи, яку замовляла RTL Nieuws", - йдеться в публікації.
Видання опублікувало знімки фрагментів, а також зазначило, що на уламках ракети можна розпізнати кириличні літери, зокрема літеру "Ц".
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав аварії на сході України 17 липня.
На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Зазначимо, при цьому російська сторона досі видає хибну версію слідства як основну. У Слідчому комітеті РФ стверджують, що "Боїнг" був збитий українським штурмовиком СУ-24. Примітно, що ця версія була вже багато раз спростована численними експертизами та слідством - як нідерландськими, так й іншими.