Переселенцям з інвалідністю збільшили допомогу на 65 гривень - міністр
Міністерство соціальної політики України вирішило збільшити фінансову допомогу для людей із інвалідністю, що були змушені змінити місце проживання
Про це повідомив заступник міністра соцполітики Віталій Мущинін, пише Радіо Свобода.
Надалі вони отримуватимуть не 884 гривні, а 949 гривень – сума рівна прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.
За словами Мущиніна, держава і надалі виділятиме вимушеним переселенцям гроші на проживання й оренду житла. Наразі мова йде про 442 гривні на одну працездатну особу і 884 гривні – виплата для інших категорій непрацездатних осіб.
Читайте такожПонад 810 тисяч переселенців з Криму та Донбасу забезпечені житлом - ДСНС«Я хочу проінформувати, що за перший квартал 2015 року, тобто з січня по березень, ми вже профінансували і виплатили допомогу в розмірі 905,3 мільйона гривень. Лише за березень місяць профінансовано допомоги в розмірі 315,8 мільйона гривень», – заявив представник Мінсоцполітики.
Мущинін також додав, що гроші для підтримки вимушених переселенців уже надійшли в регіони. За його словами, Мінсоцполітики має на це кошти завдяки тому, що Кабінет міністрів у першому кварталі схвалив змін до держбюджету: фінансування програми соцвиплат для вимушених переселенців збільшили на 2 мільярди 850 мільйонів гривень.