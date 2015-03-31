Переселенцям з інвалідністю збільшили допомогу на 65 гривень - міністр

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Віталій Мущинін, пише Радіо Свобода.

Надалі вони отримуватимуть не 884 гривні, а 949 гривень – сума рівна прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

За словами Мущиніна, держава і надалі виділятиме вимушеним переселенцям гроші на проживання й оренду житла. Наразі мова йде про 442 гривні на одну працездатну особу і 884 гривні – виплата для інших категорій непрацездатних осіб.

Читайте такожПонад 810 тисяч переселенців з Криму та Донбасу забезпечені житлом - ДСНС«Я хочу проінформувати, що за перший квартал 2015 року, тобто з січня по березень, ми вже профінансували і виплатили допомогу в розмірі 905,3 мільйона гривень. Лише за березень місяць профінансовано допомоги в розмірі 315,8 мільйона гривень», – заявив представник Мінсоцполітики.

Мущинін також додав, що гроші для підтримки вимушених переселенців уже надійшли в регіони. За його словами, Мінсоцполітики має на це кошти завдяки тому, що Кабінет міністрів у першому кварталі схвалив змін до держбюджету: фінансування програми соцвиплат для вимушених переселенців збільшили на 2 мільярди 850 мільйонів гривень.