Італійці пошкодили Кубок світу

Кубок світу знаходиться в руках італійських футболістів всього декілька днів, проте, схоже, його вже зламали.

На фотографіях, які були опубліковані на першій сторінці італійської газети II Messaggero, зображений Фабіо Каннаваро, капітан італійської збірної, який придивляється до трофея з жахом. Потім у нього в руці опиняється шматок зеленого малахіту, який відколовся від основи кубка.

У момент зйомки Каннаваро знаходився в автобусі італійської збірної, який прямував в госпіталь в Туріні, де лежить колишній гравець "Ювентуса" Джанлука Пессотто, що впав з даху головної будівлі клубу під час чемпіонату.

Уламок, ймовірно, відколовся від кубка в автобусі, проте, як пише Il Messaggero, його приклеїли назад. Каннаваро зізнався, що спав з трофеєм в ніч після перемоги у фінальному матчі ЧС-2006 проти Франції.

Поки невідомо, зламали італійці оригінал Кубка або ж його копію. Річ у тому, що задля уникнення різного роду неприємностей FIFA вирішила забирати Кубок через декілька днів після нагородження чемпіонів. Натомість же переможці одержували копію, яка так само є великою цінністю.

Переможці чемпіонату світу можуть володіти заповітним трофеєм до наступного чемпіонату, але сам кубок залишається власністю FIFА.

Корреспондент.net за матеріалами NEWSru.com