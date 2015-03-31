Майже 55% призовників 4-ї хвилі мобілізації визнані непридатними до служби – Богомолець

Більшість призовників в рамках четвертої хвилі мобілізації до лав Збройних сил України визнані непридатними до військової служби.

Такі дані оприлюднила народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, посилаючись на офіційні дані Міністерства оборони України, повідомили УНІАН у прес-службі партії «БПП».

Згідно з документами, наданими у відповідь на запит народного депутата, з 117 тис. 044 осіб, які пройшли військово-медичну комісію в ході четвертої хвилі мобілізації, придатними до військової служби визнано 52 тис. 962 осіб.

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Серед захворювань, за якими потенційні військовослужбовці були не допущені до виконання військового обов’язку, найчастіше вказували психічні хвороби – 32%, на другому місці - серцево-судинні захворювання – 31,1%, захворювання нервової системи – 22,7%. Далі йдуть травми і поранення – 10% та захворювання органів травлення – 4,2%.

Як зазначає Богомолець, такий відсоток чоловіків з психічними захворюваннями у період мобілізації викликає серйозну занепокоєність і вимагає ретельної перевірки й контролю. Зокрема, підтвердження інформації від психіатричних лікарень, де ці люди проходили або проходять лікування на даний момент, щоб уникнути зловживань при проходженні військово-медичної комісії.

В цілому високий рівень захворюваності серед чоловіків працездатного віку викликає серйозне занепокоєння та вимагає посиленої уваги уряду і депутатів до рівня охорони здоров’я в державі та коштів, котрі на нього виділяються, сказано у повдоімленні.

Як повідомляв УНІАН, четверта хвиля мобілізації до лав Збройних сил України почалась 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягають понад 60 тисяч осіб.

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Сьогодні, 31 березня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що плану призову у рамках четвертої хвилі мобілізації вже виконано на 77%, кожен восьмий мобілізований є добровольцем.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме в три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап почнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Упродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.