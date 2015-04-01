Завтра в Україні ще більше похолодає, а штормовий вітер принесе сніг

Циклон з центром поблизу Балтики і супутні йому атмосферні фронти знову обумовлять в більшості областей України дощі, місцями з мокрим снігом, сильний вітер. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень 0-8 градусів тепла, місцями 0-2 градуса морозу.

У північних областях очікується дощова вітряна погода, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень 0-8 градусів тепла.

У центральній частиніочікуються дощі. Вночі та вдень 2-8 градусів тепла.

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У східних областях пройдуть дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У південній частині буде панувати дощова вітряна погода. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-10 градусів тепла.

У Києві - дощі, можливо з мокрим снігом. Температура повітря вночі 2-4 тепла, вдень 4-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.