У Криму студента оштрафували на 20 тисяч 500 рублів за спробу зняти відеоролик на захист ATR

Київський районний суд Сімферополя оштрафував одного з семи студентів, які збирался зняти відеоролик на підтримку кримськотатарського телеканалу ATR. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, Олексія Єфремова в суді назвали «організатором несанкціонованого мітингу» і звинуватили його в «опорі арешту».

Єфремова оштрафували на 20 тисяч рублів за організацію несанкціонованого мітингу і ще на 500 рублів за опір арешту.

Олексій Єфремов повністю заперечує свою провину. За його словами, він не чинив опір при арешті.

На судовому засіданні свідків не допитували, крім двох поліцейських, -повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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Адвокат Джеміль Темішев повідомив, що захист має намір подавати апеляцію «аж до Москви та Європейського суду з прав людини». Він зазначив, що «доказова база слабка».

Інші студенти знаходяться біля будівлі суду, слухання щодо них пройдуть пізніше.

Як раніше повідомляли Крим.Реалії, вранці 1 квітня почалося засідання Київського районного суду Сімферополя стосовно семи студентів, які збиралися зняти відеоролик на підтримку кримськотатарського телеканалу ATR, який опівночі припинив мовлення в Криму через відмову Роскомнадзора видати ліцензію на роботу.

Студентів затримала поліція у Воронцовському парку Сімферополя 30 березня. Вони зібралися в парку Сімферополя, але коли почали знімати, з-за рогу вийшов загін поліції. Їх затримали, відвезли у відділення, протримали там більше трьох годин.

За словами студентів, їм не зачитали прав, на них чинили психологічний тиск.

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Студентам закидають «проведення несанкціонованого мітингу».

Адвокат Джеміль Тамішев клопотав про перенесення засідання, щоб краще ознайомитися зі справою. Однак суд йому в цьому відмовив. За його інформацією, всіх сімох студентів судитимуть окремо.

З 1 квітня телеканал ATR припинив мовлення. До кінця березня йому так і не вдалося зареєструватися в якості ЗМІ згідно російському законодавству.