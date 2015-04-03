Західні області України засипало снігом

Через мокрий сніг та поривів вітру до 22 м/с 142 населених пункти у Львівській області залишилися знеструмленими повністю і 59 - частково, повідомляє "Новое время".

Негода ускладнила рух транспорту на дорогах Львівської області.

За повідомленням Гідрометцентру, 3-4 квітня у західних, південних та східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.