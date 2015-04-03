Західні області України засипало снігом
14:35, 03 квітня 2015Суспільство
802 0
У ніч на 3 квітня в західні області України прийшов атмосферний фронт, внаслідок якого регіон накрила снігова буря.
Найбільше від непогоди постраждали райони Львівської області / Фото з соцмереж
Через мокрий сніг та поривів вітру до 22 м/с 142 населених пункти у Львівській області залишилися знеструмленими повністю і 59 - частково, повідомляє "Новое время".
Негода ускладнила рух транспорту на дорогах Львівської області.
За повідомленням Гідрометцентру, 3-4 квітня у західних, південних та східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter