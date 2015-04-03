Прокуратура відкрила провадження через заборону ATR у анексованому Криму

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"На захист прав громадян та незалежних кримських ЗМІ прокуратурою автономії 1 квітня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України, за фактом перешкоджання незаконно утвореними органами влади окупованого півострова законній професійній діяльності журналістів, що призвело до припинення теле– та радіомовлення засобів масової інформації, які входять до медіа-холдингу ATR (кримсько-татарський телеканал ATR, дитячий кримсько-татарський телеканал Lale, FM – радіостанції "Мейдан", "Лідер", а також інтернет-видання "15 хвилин")", - заявили в Генпрокуратурі.

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Відповідно до ст. 12 Закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" вказані кримінальні провадження надіслано до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності.

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації у "Роскомнадзор", але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають й інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR, – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лидер", інтернет-видання "15 хвилин".