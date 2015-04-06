В Одесі прогримів вибух на автостоянці: постраждали 7 рятувальників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 6 квітня близько 9.00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Жоліо Кюрі, 52-Б, на підприємстві «Автостоянка № 34» виникла пожежа.

Прибулі за викликом рятувальники встановили, що горіли два гаражі, в одному з яких знаходився один автомобіль, у другому - два автомобілі.

«Під час гасіння пожежі пролунали два вибухи, в результаті яких постраждало 7 рятувальників і чоловік 1975 року народження, власник поруч розташованого гаража. Чоловік разом з іншими власниками гаражів до приїзду рятувальників встиг вигнати з гаража, на який була загроза розповсюдження вогню, 2 автомобілі», - розповіли в прес-службі.

Як з'ясувалося, власник палаючого гаража самовільно між двома гаражами зробив комору, де зберігав 8 балонів з газом, 3 балони з вуглекислотою і 7 каністр з пальним. Два балони вибухнули, а 13 ємкостей з вибухонебезпечною речовиною пожежники, незважаючи на травми, винесли з палаючого приміщення. Усього на цій автостоянці, розташованій у «спальному районі» Одеси, знаходиться більш як 700 гаражів.

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Як зазначили у прес-службі, пожежним ніхто не повідомив про цю комору - власник гаража, в якому виникла пожежа, помер минулого року, а його родичі не знали про те, що в гаражі зберігається велика кількість легкозаймистої рідини.

Пожежу ліквідовано на загальній площі 40 кв. м. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники врятували три поруч розташованих гаража і два легкових автомобіля.

Усі 8 постраждалих отримали опіки обличчя та рук I-II ступенів тяжкості. П'ять потерпілих рятувальників і власника сусіднього гаража каретами швидкої медичної допомоги доставили до міського опікового центру, двох відпустили додому на амбулаторне лікування, ще трьох рятувальників доставили в опікове відділення Одеського обласного медичного центру. У всіх госпіталізованих стан середньо стабільний. Серед постраждалих рятувальників - начальник караулу, два командира відділень і четверо пожежників державної пожежно-рятувальної частини №5 ГУ ДСНС в Одеській області.