Яценюк висловив співчуття рідним загиблих членів екіпажу ”Нафтогаза-67”

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК висловив співчуття рідним та близьким загиблих членів екіпажу корабля "Нафтогаз-67".

Про це повідомляє прес-служба ВР.

«Від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлюю співчуття сім’ям загиблих та постраждалих моряків. Загибель кожного українця є великою трагедією, де б вона не відбулась - в Україні чи за кордоном. Ніхто не зможе повернути рідним сина, брата або батька», йдеться у співчутті голови Верховної Ради України.

«Сумую з вами у ці дні... Втратити найрідніших і найближчих - це велике горе і нестерпний біль. В такі хвилини слова є зайвими» - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, 22 березня в Гонконгській протоці зіткнулися українське судно "Нафтогаз-67" і великотоннажний китайський суховантаж "Яохай".

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло продовж декількох хвилин. На його борту були 25 осіб. Шестеро громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати.