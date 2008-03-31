Сьогодні Нафтогаз і Газпром знову сядуть за стіл переговорів

Сьогодні, 31 березня, керівники "Нафтогаза України" і російського концерну "Газпром" в Москві проведуть черговий раунд переговорів по газу. Про це повідомило джерело в уряді України.

Як передає "Ера FM", делегацію "Нафтогаза", яку очолить глава правління холдингу Олег Дубина, супроводжуватиме керівник групи радників прем`єр-міністра Віталій Гайдук. "Нафтогаз" і "Газпром" в ході майбутньої зустрічі можуть підписати низку документів з метою практичної реалізації Угоди про розвиток відносин у газовій сфері від 13 березня 2008 року.

Нагадаємо, 13 березня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер і голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Згідно з документом, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в об`ємі не менш ніж 49,8 млрд. кубометрів за ціною $179,5 за тис. кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК "Нафтогаз України". При цьому постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в об`ємі 5,2 млрд. кубометрів будуть повністю оформлені і сплачені за контрактами "РосУкрЕнерго" і "Укргаз-енерго".

ЛігаБізнесІнформ