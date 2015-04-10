ЗМІ: До Великодня на Донбасі не можна купити яйця і паски, а ціна "кошика" злетіла до 500 гривень

Великодній кошик тут обійдеться, як і в інших регіонах країни, в 400 грн, тільки якщо включить в себе менше продуктів, передає «Апостроф» з посиланням на місцевих жителів.

«У нас ціни на продукти, звичайно, підскочили в порівнянні з тим, що було раніше. Яйця коштують в районі 23-28 грн за десяток, сир - від 80 грн/кг, сало - від 60 грн. Але люди якось крутяться, на чомусь економлять, хоч і зарплати з пенсіями можуть не отримувати місяцями»,- зазначила пенсіонерка з Донецька Тетяна. Для порівняння, за даними, які є в нашому розпорядженні, в середньому по Україні сало коштує 36 грн за кг, яйця - 15 грн за десяток.

Разом з тим, на підставі даних, зазначених на сайті продуктової мережі, що працює в Донецьку, мінімальний набір продуктів, менший, ніж в середньому по Україні, коштує в районі 400 грн. «Моя мати працює в Донецьку. В будні дні вона там, а на вихідні приїжджає до нас. Так вона розповідає, що якщо раніше люди купували десяток яєць, то зараз рівно стільки, скільки потрібно, наприклад 3-4 штуки. Так само з іншими продуктами, які можна купити поштучно»,- говорить Анастасія, яка проживає з батьками на дачі в селі Правдовка.

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У населених пунктах, що знаходяться у прифронтовій зоні, ситуація інша. Приміром, у селищі Новолуганське великодній кошик дорожчий на 100 грн, ніж в цілому по Україні. «Але продукти у нас дешевше, ніж в Горлівці. Так як ми знаходимося в буферній зоні, жителі міста їздять за покупками до нас. Далі проїхати вони не можуть, так як потрібен пропуск, щоб проїхати українські блокпости»,- розповіла мешканка селища Олена.

У Луганській області не святкові настрої. «Пасок на ринку і в магазинах немає. Люди не готуються до Великодня»,- каже Анатолій, який проживає в Свердловську, що знаходиться в декількох кілометрах від російського кордону. Люди не отримують пенсії, так як їхати за пенсією на територію, що знаходиться під контролем української влади, дорого - близько 750 грн в обидва кінця. Працююче населення не може перевести в готівку зарплату, яка надходить на картку.