Через негоду знеструмлено 119 населених пунктів на Заході України

У вихідні через негоду було знеструмлено 119 населених пунктів на Заході України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в ніч з 15 на 16 та з 16 на 17 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у чотирьох областях сталося знеструмлення 119 населених пунктів, а саме: Львівська - 88 н.п., Волинська - 12 н.п., Івано-Франківська - 10 н.п., Житомирська - 9 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.