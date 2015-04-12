Президент підписав закон про закупівлі для будівництва оборонних споруд в особливий період

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 311-VIII, який забезпечує можливість місцевим державним адміністраціям своєчасно здійснювати закупівлі робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період", - сказано в повідомленні.

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Зазначається також, що закон «Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» розроблено у зв'язку з виникненням особливих економічних та соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

Раніше УНІАН повідомляв, що початок активного будівництва "стіни" на кордоні з Росією запланували на квітень.