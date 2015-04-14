Британські ЗМІ включили Троєщину у список найнебезпечніших місць світу на картах Google (фото)
16:36, 14 квітня 2015Суспільство
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У переліку найбільш небезпечних місць на картах Google також присутній московський район Гольяново.
Серед найнебезпечніших місць на картах Google - київська Троєщина / Google
Завдяки сервісу перегляд вулиць Google Street View на картах Google у інтернет-користувачів з'явилася можливість «прогулятися» по різних куточках планети: відвідати Ейфелеву вежу, побувати на мосту Золоті ворота в Сан-Франциско або на пляжі на Багамських островах.
Гольяново, Москва
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на британське видання Daily Mail.
Бангкок, Клонгтой
Крім різних туристичних напрямків і пам'яток, з допомогою сервісу Google Street View можна детально розглянути і менш привабливі місця нашої планети, фотопідбірку яких публікує Daily Mail.
Скид Роу, Лос-Анджелес
Серед найнебезпечніших місць на картах Google - київська Троєщина, московський район Гольяново, а також неблагополучні і кримінальні райони інших країн.
Тепіто, Мехіко
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