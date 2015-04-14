Британські ЗМІ включили Троєщину у список найнебезпечніших місць світу на картах Google (фото)

Завдяки сервісу перегляд вулиць Google Street View на картах Google у інтернет-користувачів з'явилася можливість «прогулятися» по різних куточках планети: відвідати Ейфелеву вежу, побувати на мосту Золоті ворота в Сан-Франциско або на пляжі на Багамських островах.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на британське видання Daily Mail.

Крім різних туристичних напрямків і пам'яток, з допомогою сервісу Google Street View можна детально розглянути і менш привабливі місця нашої планети, фотопідбірку яких публікує Daily Mail.

Серед найнебезпечніших місць на картах Google - київська Троєщина, московський район Гольяново, а також неблагополучні і кримінальні райони інших країн.