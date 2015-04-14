Британські ЗМІ включили Троєщину у список найнебезпечніших місць світу на картах Google (фото)

16:36, 14 квітня 2015
Суспільство
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У переліку найбільш небезпечних місць на картах Google також присутній московський район Гольяново.

Google

Завдяки сервісу перегляд вулиць Google Street View на картах Google у інтернет-користувачів з'явилася можливість «прогулятися» по різних куточках планети: відвідати Ейфелеву вежу, побувати на мосту Золоті ворота в Сан-Франциско або на пляжі на Багамських островах.

Гольяново, Москва

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на британське видання Daily Mail.

Бангкок, Клонгтой

Крім різних туристичних напрямків і пам'яток, з допомогою сервісу Google Street View можна детально розглянути і менш привабливі місця нашої планети, фотопідбірку яких публікує Daily Mail.

Скид Роу, Лос-Анджелес

Серед найнебезпечніших місць на картах Google - київська Троєщина, московський район Гольяново, а також неблагополучні і кримінальні райони інших країн.

Тепито, Мехико

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