Податкова оприлюднила список ЗМІ, які перевірятиме найближчі три місяці

Державна податкова адміністрація України оприлюднила перелік засобів масової інформації, які будуть перевірятися протягом ІІ кварталу 2008 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті масово-роз’яснювальної роботи і звернень громадян ДПА, з метою забезпечення прозорості у всіх напрямах діяльності Державної податкової адміністрації України та на виконання вимог Указу Президента України від 09.12.2000 № 1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні” на веб-сайті ДПА (www.sta.gov.ua) у підрозділі “Навігатор платника податку” розділу “Консультаційний центр” щокварталу розміщуються Переліки суб`єктів господарювання – засобів масової інформації, які будуть перевірятися.

Відповідно до пункту 6.5 Меморандуму про співробітництво між ДПА України і Національною спілкою журналістів України від 25 жовтня 2006 року, члени Національної спілки журналістів України можуть брати участь у перевірках засобів масової інформації за їх згодою.