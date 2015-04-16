У Трускавці, Дрогобичі та Стебнику другу добу немає води

На Львівщині з 15 квітня через борги КП «Дрогобичводоканал» перед ПАТ «Львівобленерго» залишаються без водопостачання міста Трускавець, Дрогобич, Стебник та 5 сіл у Дрогобицькому районі області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, без централізованого водопостачання залишилось 20 загальноосвітніх шкіл, 13 дошкільних закладів освіти, дитячий будинок «Оранта», Дрогобицький механіко-технологічний коледж, Дрогобицький коледж нафти і газу, Дрогобицькі професійно-технічні училища №№ 15, 19.

Організовано підвоз технічної та питної води споживачам.

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Станом на 11.00 16 квітня, питання погашення заборгованості та відновлення електропостачання водозабору “Гірне” КП “Дрогобичводоканал” не вирішено, централізоване водопостачання абонентів не відновлено.

Борг КП “Дрогобичводоканал” перед ПАТ “Львівобленерго” становить 2,409 млн грн, у свою чергу ТзОВ “Трускавецький водоканал” заборгував КП “Дрогобичводоканал” понад 8 млн грн.