Путін розповів, чому підвищується ціна на газ
Президент РФ назвав причини на прес-конференції
Ціни на російський газ визначаються не Кремлем, а ринком, заявив президент Російської Федерації Володимир ПУТІН.
"Ми покінчили з тим періодом часу, коли директивно призначали ціни для своїх партнерів. Це все тепер визначається ринком", - сказав президент РФ на прес-конференції.
"Прозорішого механізму я собі уявити не можу", - відзначив В.ПУТІН.
Він також сказав, що чим більше безпеки у сфері енергетики, тим стабільніші ціни.
Кажучи про ціну на нафту, В.ПУТІН назвав загострення на Близькому Сході однією з причин їх підвищення, передає РІА «Новости».
"Ціна на нафту піднімається ви знаєте чому, ось останні події на Близькому Сході також були однією з вагомих причин підвищення цін. А події в інших країнах цього регіону? А те, що катаклізми різні відбуваються в нафтовидобувних країнах Центральної і Північної Америки? Це все причини збільшення ринкових цін на нафту", - сказав президент.