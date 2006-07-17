Путін розповів, чому підвищується ціна на газ

Ціни на російський газ визначаються не Кремлем, а ринком, заявив президент Російської Федерації Володимир ПУТІН.

"Ми покінчили з тим періодом часу, коли директивно призначали ціни для своїх партнерів. Це все тепер визначається ринком", - сказав президент РФ на прес-конференції.

"Прозорішого механізму я собі уявити не можу", - відзначив В.ПУТІН.

Він також сказав, що чим більше безпеки у сфері енергетики, тим стабільніші ціни.

Кажучи про ціну на нафту, В.ПУТІН назвав загострення на Близькому Сході однією з причин їх підвищення, передає РІА «Новости».

"Ціна на нафту піднімається ви знаєте чому, ось останні події на Близькому Сході також були однією з вагомих причин підвищення цін. А події в інших країнах цього регіону? А те, що катаклізми різні відбуваються в нафтовидобувних країнах Центральної і Північної Америки? Це все причини збільшення ринкових цін на нафту", - сказав президент.